തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് നടത്തിയ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഡോക്ടര്‍ വിജിലന്‍സ് പിടിയില്‍. സര്‍ജറി വിഭാഗം തലവന്‍ അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫാണ് പിടിയിലായത്. കഴക്കൂട്ടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടര്‍ വിജിലന്‍സ് പിടിയിലായത്. മിന്നല്‍ പരിശോധനയിലാണ് വിജിലന്‍സ് സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസ് കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: A doctor who had a private practice was arrested