വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മുസ്‍ലിംകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. മുസ്‍ലിംകൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം ശരിയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ ജനസംഖ്യ വർധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചോദിച്ചു. മുസ്‍ലിം രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‍ലിംകൾ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടരാണെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുഎസിലെ പീറ്റേഴ്സൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്റർനാഷനൽ ഇക്കണോമിക്സിൽ (പിഐഐഇ) ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും വളർച്ചയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

‘‘ലോകത്തു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്‍ലിംകളുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യ അടിക്കടി വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഭരണകൂടം അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ചില ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നതുപോലെ ആണെങ്കിൽ, 1947നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് മുസ്‍ലിം ജനസംഖ്യ വർധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?’ – നിർമല ചോദിച്ചു.

അതേസമയം, പാക്കിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ശോചനീയമാണെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം അടിക്കടി കുറയുകയാണ്. ചെറിയ തെറ്റുകൾക്കും പോലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. വധശിക്ഷ നൽകുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലുമുണ്ട്. അവിടെ വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതകൾ തീർക്കുന്നതിനാണ് ദൈവനിന്ദ പോലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറ്റാരോപിതരെ അതിവേഗം കുറ്റക്കാരായി വിധിക്കുകയാണ്. നീതിപൂർവകമായ വിചാരണ പോലും ഉറപ്പാക്കാതെയാണ് ഇതെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇന്ത്യയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് രൂപം കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. അവർ ഇസ്‍ലാമിക രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇന്ന് എന്താണ് അവസ്ഥ. അവിടെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുസ്‍ലിംകളിൽത്തന്നെ ചില വിഭാഗക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും കുറവു വരുന്നുണ്ട്’ – നിർമല പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ മുസ്‍ലിംകളേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‍ലിംകൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും നിർമല സീതാരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘പാക്കിസ്ഥാനിൽ മുഖ്യധാരയിലുള്ളവർ അംഗീകരിക്കാത്ത മുസ്‍ലിം വിഭാഗക്കാർ പോലും അക്രമത്തിന് ഇരയാവുകയാണ്. മുഹാജിർ, ഷിയ, സുന്നി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ മുസ്‍ലിം വിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സർക്കാർ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു’ – നിർമല വിശദീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ മുസ്‍ലിംകൾ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന ആരോപണവും നിർമല സീതാരാമൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ‘ഇന്ത്യയിൽ മുസ്‍ലിംകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അക്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതു തന്നെ പൊള്ളത്തരമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടമാണ് അതിനു പിന്നിലെന്നു പറയുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. 2014 മുതൽ ഇന്നുവരെ മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായോ? ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരിൽ മാത്രം മരണനിരക്ക് വർധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിദേശത്തിരുന്ന് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഓരോന്ന് എഴുതിവിടുന്നവരെ യാഥാർഥ്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടറിയാൻ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് ആതിഥ്യം അരുളാം. അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് സ്വന്തം നിലപാട് വിശദീകരിക്കട്ടെ’ – നിർമല പറഞ്ഞു.

