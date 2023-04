മോദി വിവേചനം കാണിക്കില്ലെന്ന് ക്രൈസ്തവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു: പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിവേചനം കാണിക്കില്ലെന്ന് ക്രൈസ്തവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ പ്രഭാരിയുമായ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ. ഡൽഹി സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് കത്തീഡ്രലിൽ മോദി ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ജാവഡേക്കർ.

മോദിയുടെ നയങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ചയും വികസനവുമുണ്ടായി. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തെ ലോകവും രാജ്യമാകെയും പ്രശംസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ജാവഡേക്കർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതിനിടെ, ഇന്ത്യയില്‍ മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക് സാമൂഹിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. വാഷിങ്ടനില്‍ ആണ് വിദേശ മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്ക് നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ മറുപടി. ഇന്ത്യയില്‍ മുസ്‌ലിം ജനസംഖ്യ വര്‍ധിച്ചിട്ടേയുള്ളൂവെന്നും മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടറിയാതെയാണെന്നും നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

