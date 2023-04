അയോഗ്യനായ ശേഷം രാഹുൽ ആദ്യമായി കൽപറ്റയിൽ, ഒപ്പം പ്രിയങ്കയും; ഇന്ന് റോഡ് ഷോ

കൽപറ്റ ∙ അയോഗ്യത നടപടി നേരിട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരെ കാണാൻ കൽപറ്റയിലെത്തും. പരിപാടിയിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമെത്തും. ആയിരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന റോഡ്‌ ഷോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിയോടെ കൽപറ്റ എസ്കെഎംജെ ഹൈസ്‌കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കും. റോഡ്‌ ഷോയിൽ പാർട്ടി കൊടികൾക്ക് പകരം ദേശീയപതാക ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. സത്യമേവ ജയതേ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന റോഡ്‌ ഷോയിലേക്ക് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും എത്തിച്ചേരും.

റോഡ്‌ ഷോയ്ക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്‌കാരിക ജനാധിപത്യ പ്രതിരോധം എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകർ പങ്കാളികളാവും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രസംഗിക്കും.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയോയൊപ്പം സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എംപി, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, പി.എം.എ. സലാം, മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎ, എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി, സി.പി. ജോൺ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.

പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.

