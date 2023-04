അദാനിക്കെതിരായ രാഹുലിന്റെ പോരാട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സച്ചിൻ; ഉപവാസത്തിനൊപ്പം മൗനവ്രതവും?

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ മുൻ ബിജെപി സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ എന്ന പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഉപവാസം ഇന്ന്. ജയ്പൂരിലെ ശഹീദ് സ്മാരകത്തിലാണ് ഏകദിന ഉപവാസം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത രാജസ്ഥാനിൽ സച്ചിന്റെ കലാപനീക്കം കോൺഗ്രസിന് തലവേദനയാകും. ഉപവാസ സമരത്തെ പാർട്ടിവിരുദ്ധ നടപടിയായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ഏകദിന ഉപവാസത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറില്ലെന്നാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ നിലപാട്. ഉപവാസം പാർട്ടി വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് സച്ചിൻ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. തന്റെ നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കാൻ അദാനിക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന പോരാട്ടവും സച്ചിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉപവാസത്തിനൊപ്പം മൗനവ്രതം ആചരിക്കാനും അദ്ദേഹം നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ബിജെപിയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെയുടെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന അഴിമതികളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലേറിയത്. എന്നാൽ അശോക് ഗെലോട്ട് സർക്കാർ ആരോപണങ്ങളിൽ ചെറുവിരൽ അനക്കിയില്ലെന്നാണ് സച്ചിന്റെ ആരോപണം. ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പോര് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് തുടർഭരണ സാധ്യതയെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്.

