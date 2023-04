വേതനം 50 ശതമാനം കൂട്ടി തൃശൂരിലെ ആറ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍; സമരത്തില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കി

തൃശൂർ∙ ജില്ലയിലെ 22 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ നഴ്സുമാരുടെ 72 മണിക്കൂര്‍ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി. വേതനം അന്‍പത് ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ച ആറ് പ്രമുഖ ആശുപത്രികളെ സമരത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അമല, ജൂബിലി മിഷൻ , വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട്, ദയ, സൺ, മലങ്കര മിഷൻ ആശുപത്രികളിലാണ് പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കിയത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികൾ വേതനം വർധിപ്പിച്ചതോടെ യുഎൻഎ സമരം ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചു.

അതേസമയം, വേതനം കൂട്ടാത്ത ആശുപത്രികളിൽ 72 മണിക്കൂർ സമരം നടത്തും. അത്യാഹിത വിഭാഗം, ഐ.സി.യു തുടങ്ങി അടിയന്തര ചികിൽസ ഇടങ്ങളിലും നഴ്സുമാരുടെ സേവനം 72 മണിക്കൂർ ലഭിക്കില്ല. ഇന്ന് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് നഴ്സുമാർ മാർച്ച് നടത്തും.

English Summary: Six Private Hospitals In Thrissur Increase Salaries Of Nurses