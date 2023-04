തൃശൂർ ∙ ഭാര്യയുടെ പുരുഷ സുഹൃത്തിനെ ഭര്‍ത്താവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കുത്തിപരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു. തൃശൂര്‍ മാള സ്റ്റേഷനില്‍ നട്ടുച്ചയ്ക്കായിരുന്നു ആക്രമണം. ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു.

മാള വടമ സ്വദേശിനിയായ ചിത്തിരയെ മാര്‍ച്ച് 31 മുതല്‍ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് യുവതി മാള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഹാജരായത്. ഒപ്പം, പുരുഷ സുഹൃത്ത് തൃശൂര്‍ സ്വദേശിയായ സജീഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇയാൾക്കൊപ്പം താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി പൊലീസിൽ മൊഴിനല്‍കി. വിവരമറിഞ്ഞ് യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് മലപ്പുറം സ്വദേശി അഭിലാഷ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തുകയും സന്ദര്‍ശക മുറിയിലിരുന്ന സജീഷിനെ കുത്തിപരുക്കേൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ചെവിയിൽ കുത്തേറ്റ സജീഷിനെ കറുകുറ്റിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വഴിയാണ് യുവാവിനെ യുവതി പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടു മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു യുവതി സുഹൃത്തിനൊപ്പം പോയത്.

