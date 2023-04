മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ കേശുബ് മഹീന്ദ്ര അന്തരിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ശതകോടീശ്വരനും മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ മുൻ ചെയർമാനുമായ കേശുബ് മഹീന്ദ്ര (99) അന്തരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച മുംബൈയിലായിരുന്നു കേശുബ് മഹീന്ദ്രയുടെ അന്ത്യം. 1948ൽ കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന കേശുബ് മഹീന്ദ്ര, 1963ലാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 1963 മുതൽ 2012 വരെ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം 2012ൽ വിരമിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അന്തരവനായ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തത്.

English Summary: Keshub Mahindra, former Mahindra Group chairman, passes away at 99