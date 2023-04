അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിലേത് സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന വിധിയെഴുത്ത്: മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ കോടതിയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായത് സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന വിധിയെഴുത്താണെന്ന് വനംമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. ‘പരിഹാരം തേടിയാണ് ജനങ്ങൾ കോടതിയിൽ എത്തുന്നത്. കോടതി പരിഹാരം നിര്‍ദേശിക്കുന്നതിനു പകരം പുതിയ നിർദേശം വച്ചു. അതും കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. കോടതിയെ വിമർശിക്കാനോ പരാതി പറയാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിനു പരിഗണിക്കാതിരിക്കാനാകില്ല’– വനംമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അരിക്കൊമ്പനെന്ന കാട്ടാനയെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്കു മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ വലിയ ജനകീയ പ്രതിരോധം ഉയര്‍ന്നു. കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ്. വനംവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ആനവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന കാഴ്ച്ചപാടാണ് സർക്കാരിനെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

കോടതി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് അംഗീകരിച്ച് എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കും. 5 ദിവസത്തെ കാലാവധിയാണ് സർക്കാരിനു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ എവിടെ മാറ്റിയാലും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

