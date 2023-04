ബോണസ് വർധിപ്പിക്കണം: കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പമ്പ് ജീവനക്കാര്‍ നാളെമുതല്‍‌ പണിമുടക്കും

കണ്ണൂര്‍∙ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെട്രോള്‍ പമ്പ് ജീവനക്കാര്‍ നാളെ മുതല്‍‌ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക്. ബോണസ് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം. English Summary: Petrol pump employees of Kannur district to go on strike from tomorrow