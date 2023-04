കലഹത്തിനിടയിലും വന്നതിനു നന്ദി; ഗെലോട്ടിനെ ‘പ്രശംസിച്ച്‌’ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയ കലഹങ്ങളെ ‘ട്രോളി’ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജസ്ഥാന് അനുവദിച്ച ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെ പരോക്ഷമായി ട്രോളിയത്. ‘രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വാഗതം’ എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകൾ. വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അശോക് ഗെലോട്ടിനെ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെലോട്ടും യുവനേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മോദിയുടെ പ്രസ്താവന. അശോക് ഗെലോട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിനെ ഉന്നമിട്ട് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഉപവാസ സമരം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മുൻ ബിജെപി സർക്കാർ നടത്തിയ അഴിമതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സച്ചിന്റെ നിരാഹാര സമരം. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെപ്പോലും വെല്ലുവിളിച്ചായിരുന്നു സമരമെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

ഈ സംഭവങ്ങളെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചാണ്, ‘രാഷ്ട്രീയ കോലാഹല’ത്തിനിടയിലും പരിപാടിക്കെത്തിയ അശോക് ഗെലോട്ടിനെ മോദി സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ‘‘ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഗെലോട്ട്​ജീക്ക് എന്റെ പ്രത്യേക നന്ദി. ഈ കലഹങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും റെയിൽവേ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം’ – ഇതായിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകൾ.

ജയ്‌പുർ ജംക്‌ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, രാജസ്ഥാൻ ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്ര തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: "Facing Political Crises But He Participated": PM's Dig At Ashok Gehlot