‘സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ രീതി ശരിയായില്ല’: എതിർപ്പുമായി നേതാക്കള്‍, പ്രതികരിച്ച് ഗെലോട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ തന്‍റെ സര്‍ക്കാര്‍ അഴിമതിയോട് സന്ധി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്. അഴിമതിക്കാര്‍ക്കെതിരെ നിരവധി റെയ്ഡുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉപവസിച്ച് സമരം നടത്തിയ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന് മറുപടിയായി ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച യോഗം ചേരും.

മുന്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരായ അഴിമതിയാരോപണം അന്വേഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് നടത്തിയ ഉപവാസ സമരത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് പ്രതികരിച്ചത്. സച്ചിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

രാജസ്ഥാനിലേത് മികച്ച ഭരണമാണെന്നും ജനം തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും ഗെലോട്ടിനെ പിന്തുണച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് ആനന്ദ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു. സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ച രീതി ശരിയായില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എസ്.എസ്.രണ്‍ധാവ പറഞ്ഞു. സച്ചിനുമായി ഇന്ന് അര മണിക്കൂര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ചർച്ച നാളെയും തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചു. എല്ലാവരെയും കേട്ട ശേഷം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുമെന്ന് രണ്‍ധാവ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളും നേതാക്കളുടെ നിലപാടും രണ്‍ധാവ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെയെ വസതിയില്‍ എത്തി അറിയിച്ചു.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെതിരെ തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപടി വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് നീങ്ങുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സംസ്ഥാനമായതിനാല്‍ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നീക്കം. അതേസമയം, രാജസ്ഥാനിലെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്‍റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോണ്‍ഗ്രസിലെ തര്‍ക്കത്തെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ചു. കലഹത്തിനിടയിലും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് അദ്ദേഹം ഗെലോട്ടിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

മോദിക്ക് റെയില്‍വെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഉദാരവല്‍ക്കരണ നയങ്ങള്‍ മൂലമാണെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഗെലോട്ട് മറുപടി നൽകി.



English Summary: Rajasthan CM Gehlot cites ACB raids on corrupt officers to dismiss Pilot charge of 'inaction'