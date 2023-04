മാവേലിക്കരയില്‍ 12കാരന് മർദനം, ദേഹമാകെ പൊള്ളിച്ച് ക്രൂരത; രണ്ടാനച്ഛന്‍ കസ്റ്റഡിയിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ മാവേലിക്കരയില്‍ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുകാരന് രണ്ടാനച്ഛന്റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണു തലയിലും മുഖത്തും മുറിവേറ്റ നിലയിൽ കുട്ടിയെ മാവേലിക്കര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ദേഹത്താകെ പൊള്ളലേറ്റതിന്റെയും മർദിച്ചതിന്റെയും പരുക്കുണ്ടെന്നു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

വീണു പരുക്കേറ്റെന്നാണു രണ്ടാനച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ പറഞ്ഞത്. പേടിച്ചരണ്ട രീതിയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ പെരുമാറ്റം. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ തരത്തിലാണു രണ്ടാനച്ഛന്റെ സംസാരം. ഡോക്ടർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എന്തിനാണു കുട്ടിയെ മർദിച്ചത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുഞ്ഞ് ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Stepfather in custody for brutally beating 12 year old boy at Mavelikkara, Alappuzha