ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മം ജില്ലയില്‍ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി (ബിആര്‍എസ്) സംഘടിപ്പിച്ച റാലിക്കിടെയുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. പത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. വൈര നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിലെ ചീമലപാഡുവിലാണ് സംഭവം.

റാലിക്കിടെയുള്ള കരിമരുന്നുപ്രയോഗത്തിനായി സൂക്ഷിച്ച വസ്തുക്കളാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മരിച്ച രണ്ടുപേരും ബിആര്‍എസ് പ്രവര്‍ത്തകരാണ്. പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥര്‍, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍, പ്രദേശവാസികള്‍ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

തെലങ്കാനയില്‍ ബിആര്‍എസ് നടത്തിവരുന്ന യോഗപരമ്പരകളുടെ ഭാഗമായുള്ള ആത്മീയ സമ്മേളനം പരിപാടിക്കിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

