‘ആജീവനാന്തം നാട്ടുകാരുടെ ചെലവിൽ കഴിയാമെന്ന് കരുതിയോ?’: രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ന്യൂഡൽഹി∙ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താങ്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഈ രാജ്യത്തെ നികുതിദായകരുടെ ചെലവിൽ പണിത വീട്ടിൽക്കഴിയാമെന്നാണോ കരുതിയതെന്നാണ് രാജീവ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചത്. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പാർലമെന്റ് അംഗം അല്ലാതാകുന്നതോടെ താങ്കൾ താമസിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ വസതി താങ്കളുടെ ഭവനമല്ലാതാകും. അതാണ് നാട്ടുനടപ്പെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 50 വട്ടം ഇറക്കിവിട്ടാലും ഞാൻ പൊതുവായ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടു'മെന്ന് വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രി. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം വയനാട്ടിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എഎൻഎയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രസ്താവന.

English Summary: 'Your govt home is not your home anymore': Rajeev Chandrasekhar to Rahul Gandhi