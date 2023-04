മാവേലി എക്സ്പ്രസിൽ വിദ്യാർഥിനിയെ ആക്രമിച്ച് മാല കവർന്നു

പഴയങ്ങാടി (കണ്ണൂർ) ∙ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു പഴയങ്ങാടിയിലേക്കുളള യാത്രയ്ക്കിടെ വിദ്യാർഥിനിയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണ മാല കവർന്നു. കവർച്ച ചെറുക്കുന്നതിനിടയിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ കഴുത്തിനും കൈകൾക്കും പരുക്കേറ്റു.



തിരുവനന്തപുരത്ത് യുപിഎസ്‌‌സി കോച്ചിങ് വിദ്യാർഥിനി ചെറുതാഴം മണ്ടൂർ കുന്നുമ്പ്രത്തെ അനുശ്രീ നാരായണന്റെ (23) 2 പവൻ തൂക്കം വരുന്ന മാലയാണു മോഷ്ടാവ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു രാത്രി 7.20ന് മംഗളൂരുവിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന മാവേലി എക്സ്പ്രസിൽ റിസർവേഷൻ കോച്ചിലാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ രണ്ടിന് കവർച്ച നടന്നത്. ട്രെയിൻ ഷൊർണൂർ വിട്ടതിനു ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം. മോഷണം ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മാലയുടെ ലോക്കറ്റ് വിദ്യാർഥിനിക്കു തിരിച്ചു കിട്ടി.

പിടിവലിയ്ക്കിടെ വിദ്യാർഥിനിയെ തളളി താഴെയിടാനും ശ്രമം നടന്നു. മോഷ്ടാവ് ഓടി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

പുലർച്ചെ 5.20 ന് പഴയങ്ങാടിയിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയ വിദ്യാർഥിനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും പിന്നീട് പിതാവിനൊപ്പം പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. മോഷ്ടാക്കളുടെ സംഘത്തിൽ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നാണു സംശയം.

