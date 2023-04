‘അജിത് പവാറിന് ശോഭനമായ ഭാവിയുണ്ട്; ബിജെപിയുടെ അടിമയായി മാറേണ്ടതില്ല’

മുംബൈ ∙ എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാർ ബിജെപിയോട് അടുക്കുന്നെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്‍ത്തി ശിവസേന (ഉദ്ധവ് ബാൽ താക്കറെ) എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത് രംഗത്ത്. അജിത്തിനു ശോഭനമായ ഭാവിയുണ്ടെന്നും ബിജെപിയുടെ അടിമയായി മാറേണ്ടതില്ലെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലെ 25,000 കോടിയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പു കേസിൽനിന്ന് അജിത് പവാറിനെയും ഭാര്യ സുനേത്രയെയും ഒഴിവാക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നീക്കമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞദിവസം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പേരില്ല. ബിജെപിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഇഡി നടപടിയെന്ന സൂചനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണു റാവത്തിന്റെ പ്രസ്താവന.

‘‘എൻസിപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് അജിത് പവാർ. അദ്ദേഹം ബിജെപിയിലേക്കു പോകില്ലെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. എൻസിപിയിൽ അജിത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവി ശോഭനമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ ചേരരുത്, ബിജെപിയുടെ അടിമയായി മാറരുത്. ഞങ്ങൾക്ക് അജിത് പവാറിൽ പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. മേയ് 16ന് നാഗ്‍‌‌പുരിലെ റാലിക്കു മുൻപായി അജിത് പവാർ, നാനാ പട്ടോളെ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തും’’– സഞ്ജയ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

അജിത് പവാർ

എൻസിപി മേധാവി ശരദ് പവാർ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആണെന്നും എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ റാവത്ത്, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഫെവികോൾ പോലെയാണ്, ആർക്കും വേർപിരിക്കാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉദ്ധവ് താക്കറെയും താനും കഴിഞ്ഞദിവസം ശരദ് പവാറുമായി വിവിധ വിഷങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണപാടവത്തെ അജിത് പവാർ പുകഴ്ത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇഡി നടപടിയെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. പവാർ ബിജെപിയിൽ ചേരുകയാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അജിത് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കെ നടന്ന തട്ടിപ്പിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം. വായ്പക്കുടിശികയെ തുടർന്ന് ജരന്ധേശ്വർ ഷുഗർ മിൽസ് ലേലം ചെയ്തപ്പോൾ അജിത്തും ഭാര്യയും ഡയറക്ടർമാരായ സ്ഥാപനം തുച്ഛവിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ.

