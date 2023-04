കൊച്ചി ∙ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളുടെ ആഭ്യന്തരവിഷയമാണ്. 2014ല്‍ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഡോ.ബെനറ്റ് എബ്രഹാമിന്‍റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പന്ന്യന്‍ രവീന്ദ്രന്‍റെ ഹര്‍ജില്‍ ആണ് ഉത്തരവ്. വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് ലോകായുക്ത ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

പേയ്മെന്റ് സീറ്റ് എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഉയർന്ന ആരോപണം. തുടർന്ന് സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകായുക്തയ്ക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി പരാതി നൽകി. അഴിമതിയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ലോകായുക്ത അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. അന്ന് സിപിഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ലോകായുക്തയെ വീണ്ടും സമീപിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന നിലപാടിൽ ലോകായുക്ത ഉറച്ചുനിന്നു. ഇതോടെ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

