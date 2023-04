‘അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കണം’: മിസൈലുമായി ഉത്തര കൊറിയ, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജപ്പാൻ

ടോക്കിയോ ∙ മേഖലയിൽ പരിഭ്രാന്തി പടർത്തി വീണ്ടും മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ച് ഉത്തര കൊറിയ. ഇതേത്തുടർന്നു ജപ്പാൻ സർക്കാർ ഹൊക്കൈഡോയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജപ്പാനിലെ എറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപാണു ഹൊക്കൈഡോ. ജനങ്ങളെ ‘അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കണം’ എന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

മിസൈൽ പതിച്ചുള്ള ദുരന്തത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനായി കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലോ ഭൂഗർഭ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ജനം അഭയം തേടണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. അതേസമയം, ജപ്പാന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ മിസൈൽ പതിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ എട്ടോടെ മിസൈൽ പതിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. അപകടസാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്ന് ഹൊക്കൈഡോയിലെ അസാഹിക്കാവ നഗരാധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ആണവശേഷിയുള്ള അന്തർവാഹിനി ഡ്രോണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതായി കഴിഞ്ഞദിവസം ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആണവഭീഷണിയെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാൻ യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ സോളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ പിറ്റേന്നായിരുന്നു അന്തർവാഹിനി ‍ഡ്രോൺ പരീക്ഷിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. സൂനാമി എന്നർഥം വരുന്ന ഹെയ്ൽ–2 എന്ന ഡ്രോണിന് 1000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് അവകാശവാദം.

English Summary: "Evacuate Immediately": Brief Alert In Japan After N. Korea Missile Launch