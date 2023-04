റോസ്ഗർ മേള: 71,000 പേർക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകൾ കൈമാറി പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ റോസ്ഗർ മേളയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ജോലി ലഭിച്ച 71,000 പേർക്ക് നിയമന ഉത്തരവുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഉദ്യോഗാർഥികളെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ആരോഗ്യമേഖല തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. രാജ്യത്തെ ഓരോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉയർന്നുവന്ന കാർഷിക യന്ത്രവൽകരണം മൂലം ഗ്രാമീണമേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് റോസ്ഗർ മേള. പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് ജോലി നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പാണിത്.സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, ട്രെയിൻ മാനേജർ, സീനിയർ കമേഴ്‌സ്യൽ കം-ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക്, കോൺസ്റ്റബിൾ, ഇൻസ്പെക്ടർ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, തപാൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ടാക്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അധ്യാപകൻ, നഴ്‌സ്, പ്രൊബേഷനറി ഓഫിസർ, ലൈബ്രേറിയൻ, പേഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് (പിഎ), മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് (എംടിഎസ്) തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം.

അസമിലെ ഗുവാഹത്തി, ബംഗാളിലെ സിലിഗുരി, നാഗാലാൻഡിലെ ദിമാപുർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റോസ്ഗർ മേള സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര തുറമുഖ മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ ഗുവാഹത്തിയിലെ റെയിൽവേ റംഗ് ഭവൻ കൾച്ചറൽ ഹാളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് കൈമാറും. കേന്ദ്ര തൊഴിൽമന്ത്രി രാമേശ്വർ തെലി ദിമാപുരിലും കായികമന്ത്രി നിതിഷ് പരമാനിക് സിലിഗുരിയിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് കത്തുകൾ നൽകും.

ജനുവരി 20ന് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമായി 196 പേർക്കുള്ള നിയമന ഉത്തരവുകൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ കൈമാറിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ സഹമന്ത്രി രാമേശ്വർ തെലിയും കൊച്ചിയിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി ഭഗവത് കരാദുമാണ് നിയമന കത്തുകൾ കൈമാറിയത്.

