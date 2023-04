കൈകാലുകൾ ബന്ദിച്ചു, തൂണിൽ കെട്ടി, വടി കൊണ്ട് അടിച്ചു; യുപിയിൽ ക്രൂരകൊലപാതകം

ലക്നൗ ∙ മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാജഹാൻപുരിൽ യുവാവിനെ തല്ലിക്കൊന്ന് മൃതദേഹം സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കു പുറത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് വ്യവസായിയുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജരായ ശിവം ജോഹ്‌രി (32) ആണു ക്രൂരമർദനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. വ്യവസായി ബൻകിം സുരിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണു ശിവം ജോഹ്‌രിയെ മർദിച്ചതെന്നാണു വിവരം. വ്യവസായി ഉൾപ്പെടെ 7 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി. മർദനത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കൈകാലുകൾ കയറുകൊണ്ട് ബന്ദിച്ച് തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ടശേഷം വടി കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി അടിക്കുന്നതും ശിവം വേദനകൊണ്ട് പുളയുന്നതുമാണു വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.

മർദനത്തിനു പിന്നാലെ ശിവം മരണപ്പെട്ടെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. മൃതദേഹം പ്രതികൾ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ശിവം ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചെന്നാണു പ്രതികൾ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ദേഹാകെ മുറിപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തി. വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റുള്ള മരണമല്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു ക്രൂരത വെളിപ്പെട്ടത്.

ബൻകിം സുരിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏഴു വർഷമായി ശിവം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഇവിടെനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പാക്കേജ് കാണാതായിരുന്നു. ഇതു മോഷ്ടിച്ചെന്നു സംശയിച്ചു പല ജീവനക്കാരെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നെന്ന വിവരവും പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. ശിവത്തെ മർദിക്കാനായി അക്രമികൾ വന്നതെന്നു കരുതുന്ന കാർ പിടിച്ചെടുത്തു. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നാലേ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Manager Assaulted Over Theft Suspicion, Body Dumped At UP Hospital