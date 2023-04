സേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും സൈനികൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു: ‘അബദ്ധത്തിൽ വെടിപൊട്ടിയതെ’ന്ന് സൈന്യം

അമൃത്‍സർ∙ പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡ കരസേന കേന്ദ്രത്തിൽ സൈനികൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. സൈനികന്റെ കയ്യിൽനിന്നും അബദ്ധത്തിൽ വെടിപൊട്ടിയതാണെന്നാണ് വിശദീകരണം. ലഘു രാജ് ശങ്കർ എന്ന സൈനികനാണ് മരിച്ചത്. ലഘുവിന്റെ തന്നെ സർവീസ് തോക്കിൽനിന്ന് പുലർച്ചെ 4.30തോടെയാണ് വെടിപൊട്ടിയതെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. ഉടനെ തന്നെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല.

ഇന്നലെ കരസേന കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നാണ് സൈന്യം പറയുന്നത്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകളിലാണെന്നാണ് സൈന്യം അവകാശപ്പെടുന്നത്. മരിച്ച സൈനികന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമെന്നും സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇന്നലെ പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡയിലുള്ള കരസേനാ കേന്ദ്രത്തിൽ പുലർച്ചെ 4.35നുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ 4 ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന സൈനികരെ ആയുധധാരികളായ 2 പേർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സേനാംഗങ്ങളായ ആർ.കമലേഷ് (24), സാഗർ ബന്നെ (25), ജെ.യോഗേഷ് കുമാർ (24), സന്തോഷ് എം.നഗരാൽ (25) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. കുർത്തയും പൈജാമയും ധരിച്ച്, മുഖം മറച്ചെത്തിയ 2 പേർ തോക്കും മഴുവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് എഫ്ഐആർ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്നത്തെ സംഭവം.



English Summary: Another Soldier Dies In Bathinda, No Link To Yesterday's Firing: Army