കൊച്ചി∙ വിചാരധാര ആര്‍എസ്എസിന്‍റെ ഭരണഘടനയല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില്‍ പ്രസക്തമായ രീതിയില്‍ നിലപാട് എടുക്കണമെന്ന് ആര്‍എസ്എസ് നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുസ്‍ലിം സമുദായത്തെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാന്‍ തയാറല്ലെന്നും വി. മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. ചില കേസുകളില്‍ തീവ്രവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയില്‍ നിലപാട് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെയും കെ.ടി. ജലീലിനെതിരെയും ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവരൊന്നും തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വി. മുരളീധരന്‍ നേരേ ചൊവ്വേയില്‍ പറഞ്ഞു.

