ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിലെ മദ്യനയത്തിൽ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിനെ പഴയ തത്വങ്ങളും ആശയസംഹിതയും ഓർമിപ്പിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ പഴയ കത്ത് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് സിബിഐ കേജ്‌രിവാളിന് നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡൽഹിയിലെ വിവാദ മദ്യനയം ആദ്യം ഉയർന്നു വന്നതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അണ്ണാ ഹസാരെ അയച്ച കത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്.

അന്ന് കേജ്‌രിവാളിന് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ:

ഇന്ത്യ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനവുമായി മുന്നോട്ടുപോകവെ മദ്യക്കടകളോടുള്ള കേജ്‌രിവാളിന്റെ നിലപാട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. തന്റെ ഗ്രാമമായ റാലെഗാവ് സിദ്ധിയിൽ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായി സിഗററ്റോ മദ്യമോ വിറ്റിട്ടില്ല. ഇതിനെ കേജ്‌രിവാളും മനീഷ് സിസോദിയയും അഭിനന്ദിച്ചതാണ്. ഈ നിലപാടിൽനിന്ന് തിരിച്ചുപോക്കാണ് എഎപി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കേജ്‌രിവാൾ എഴുതിയ ‘സ്വരാജ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽനിന്നുള്ള ഭാഗം കത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സ്വരാജിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം:

‘‘പ്രശ്നം: നിലവിൽ മദ്യക്കടകൾ തുറക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് നൽകുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ്. കൈക്കൂലി വാങ്ങി അവർ ലൈസൻസ് നൽകുന്നു. മദ്യക്കടകൾ മൂലം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ ജീവിതം തകർക്കപ്പെടുന്നു. മദ്യക്കടകൾ തുറക്കണോയെന്ന് അതു നേരിട്ടു ബാധിക്കപ്പെടുന്നവരോട് ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. മദ്യക്കടകൾ അവരുടെമേൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്.

ശുപാർശ: മദ്യക്കടകളുടെ ലൈസൻസ് നൽകാനുള്ള അവകാശം ഗ്രാമസഭകളെ ഏൽപ്പിക്കുക. അവർ യോഗം ചേർന്ന് അതു തീരുമാനിക്കട്ടെ. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 90% സ്ത്രീകളും അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യട്ടെ. കേവലമൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ലൈസൻസ് നൽകാതിരിക്കാൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു സാധിക്കും.’’

എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചേർന്ന ശേഷം കേജ്‌രിവാൾ തന്റെ ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും മറന്നുവെന്നാണ് കത്തിൽ അണ്ണാ ഹസാരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ‘‘അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഡൽഹിയിൽ പുതിയൊരു മദ്യനയം രൂപീകരിച്ചത്. ഇതു മദ്യക്കച്ചവടത്തിനും മദ്യ ഉപഭോഗത്തിനും കുതിപ്പേകും. എല്ലാ തെരുവിലും മദ്യക്കടകൾ തുറക്കാനാകും. ഇത് അഴിമതി വർധിപ്പിക്കും. ഇതു ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യ പ്രകാരമല്ല’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2010ൽ രണ്ടാം യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അഴിമതിക്കെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ. 2012ൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ കേജ്‌രിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആംആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) രൂപീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കിറങ്ങി. അണ്ണാ ഹസാരെ മുൻനിർത്തി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ എഗെയ്ൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ എഎപിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതോടെ ഹസാരെ അകലം പാലിച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

