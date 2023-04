തിരുവനന്തപുരം∙ ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തിലെ ഭവനസന്ദര്‍ശനം വിഷുവിനും ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ബിജെപി. മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ മുതല്‍ ബൂത്തുതല നേതാക്കള്‍ വരെ ഇതര മതസ്ഥരെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിച്ച് വിഷുക്കൈനീട്ടവും പായസവും നല്‍കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്നേഹസംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും. വിഷു ദിനം സ്നേഹ സംഗമ ദിനമാക്കി മാറ്റാനാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ തീരുമാനം.

ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തിലെന്നപോലെ മുകള്‍ തലം മുതല്‍ താഴേത്തട്ടു വരെ ഇതരമതസ്ഥരെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും വിഷുക്കൈനീട്ടം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. ഈദിന് മുസ്‌ലിം ഭവനങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്നേഹ സംഗമങ്ങള്‍.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ വി.വി.രാജേഷ് വിഷുദിനത്തില്‍ ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നില്‍ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും. വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആഘോഷവേളകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ബിജെപി നീക്കത്തിനെതിരെ എല്‍ഡിഎഫ് –യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍ വന്‍വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിഷുദിനത്തിലെ സ്നേഹസംഗമവുമായി ബിജെപി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.

