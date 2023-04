ബെംഗളൂരു∙ കര്‍ണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മല്‍സരിക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ദേവെഗൗഡ കുടുംബത്തില്‍ രൂക്ഷമായ തമ്മിലടി. ഹാസൻ സീറ്റില്‍ ഭാര്യ ഭവാനിയെ മല്‍സരിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മൂത്തമകന്‍ എച്ച്.ഡി.രേവണ്ണയും, അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഇളയ മകന്‍ കുമാരസ്വാമിയും കടുംപിടിത്തം തുടരുകയാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ദേവെഗൗഡയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

അതേസമയം ഭവാനിയും കുമാരസ്വാമി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മുന്‍ എംഎല്‍എയുടെ മകന്‍ സ്വരൂപും ഇന്നു നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കും .ഹാസനില്‍ ഭവാനിയെ മത്സരിപ്പിച്ചേ തീരുവെന്നാണ് എച്ച്.ഡി.രേവണ്ണയുടെ നിലപാട്. രേവണ്ണയും കുടുംബവും മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രചാരണവും തുടങ്ങി. ഭാര്യയ്ക്ക് സീറ്റില്ലെങ്കില്‍ ഇത്തവണ താനും മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നു ഹോളേനരസിപുരയിലെ സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ കൂടിയായ രേവണ്ണ പിതാവ് ദേവെഗൗഡയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് ഒരാള്‍ കൂടി മത്സര രംഗത്തിറങ്ങുന്നതു പാര്‍ട്ടിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്നാണു എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമിയുടെ നിലപാട്. മുൻ എംഎല്‍എ എച്ച്.എം.പ്രകാശിന്റെ മകന്‍ എച്ച്.പി.സ്വരൂപിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ ആവശ്യം.

അതേസമയം, സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ഭവാനി സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ‌പിന്തുണയ്ക്കായി രേവണ്ണ കോണ്‍ഗ്രസിനെ സമീപിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട്. ഭവാനിയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദേവെഗൗഡയുടെ തീരുമാനം വൈകുന്നതിനാല്‍ രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കാനായിട്ടില്ല. കുമാരസ്വാമിയും ഭാര്യ അനിതയും മകന്‍ നിഖില്‍ ഗൗഡയും രേവണ്ണയും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. മൂത്തമകന്‍ സൂരജ് എംഎല്‍സിയും ഇളയമകന്‍ പ്രജ്വല്‍ ഹാസന്‍ എംപിയുമാണ്. എന്തായാലും കുടുംബത്തിലെ പോര് സംസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചുവരവിനു ശ്രമിക്കുന്ന ജെഡിഎസിന്റെ സാധ്യതകളെയാണ് ഇല്ലാത്താക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

English Summary: Bhavani Revanna To Contest From Chamaraja On JD(S) Ticket?