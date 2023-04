അടൂർ∙ പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലെ കുറില്‍ ദ്വീപില്‍ ഹെല്‍മറ്റ് വയ്ക്കാതെ ഇരുചക്ര വാഹനമോടിച്ചതിന് പെറ്റി അടിച്ച് അടൂര്‍ പൊലീസ്. അടൂര്‍ നെല്ലിമുകള്‍ സ്വദേശി അരുണിനാണ് പൊലീസിന്‍റെ പെറ്റി കിട്ടിയത്. സംഭവം അടൂരിലാണെന്നും ജിപിഎസ് സംവിധാനത്തിലെ പിഴവാണ് കാരണമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരുണും കുടുംബവും നെല്ലിമുകള്‍ ഭാഗത്തുകൂടി ഹെല്‍മറ്റില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ്. പൊലീസ് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോയെടുത്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ചെല്ലാന്‍ അടയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് നിയമലംഘനം നടന്ന സ്ഥലം കുറില്‍ ദ്വീപ് എന്ന് കണ്ടത്. അടൂരിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമില്ലല്ലോ എന്നു കരുതി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അങ്ങ് പസിഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപാണെന്നു വ്യക്തമായത്. അവിടെ നടന്ന നിയമലംഘനത്തില്‍ അടൂര്‍ പൊലീസിന് എന്ത് കാര്യമെന്നാണ് അരുണിന്‍റെ ചോദ്യം.

ഫോട്ടോ കൃത്യമാണെന്നും പിഴയീടാക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിലെ ജിപിഎസ് പിഴവാണ് കാരണമെന്നും അടൂര്‍ പൊലീസ് പറയുന്നു. അടിയന്തരമായി പിഴവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് പെറ്റി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കും.

