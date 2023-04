വിഷു ആശംസയുമായി ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും; സമൃദ്ധിയും ഒരുമയുമുണ്ടാകട്ടെയെന്ന് ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം∙ മലയാളികൾക്ക് വിഷു ആശംസിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും. ‘‘ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേരളീയര്‍ക്ക് ഹാർദമായ വിഷു ആശംസകള്‍. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ വിഷു, വരും വർഷത്തിലുടനീളം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും സാമൂഹികമായ ഒരുമയും നൽകി നമ്മെ ധന്യരാക്കട്ടെ”- ഗവര്‍ണർ ആശംസാ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു

സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് വിഷുവെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ‘‘ഐശ്വര്യപൂർണമായ നല്ലൊരു നാളയെ വരവേൽക്കുന്നതിനുള്ള വിഷു ആഘോഷങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ഒത്തൊരുമയോടെ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ വിഷുവിന്റെ സന്ദേശം അതിനുള്ള ശക്തി പകരട്ടെയെന്ന് പിണറായി ആശംസിച്ചു.

‘‘ഒത്തൊരുമയുടെ സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഏതൊരാഘോഷവും. വർഗീയതയും വിഭാഗീയതയും പറഞ്ഞു നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിലോമശക്തികളെ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉന്നതമായ മനുഷ്യസ്നേഹത്തിലൂന്നിയ ഐക്യം കൊണ്ട് ഈ ശക്തികൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സമത്വവും സാഹോദര്യവും പുലരുന്ന നല്ലകാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ നമുക്കൊരുമിച്ചു നിൽക്കാം’’–പിണറായി വിജൻ ആശംസിച്ചു.

English Summary: Vishu greetings of Arif Mohammed Khan and Pinarayi Vijayan