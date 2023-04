കൊച്ചി ∙ ഇടപ്പള്ളിയിൽ നവജാത ശിശുവിന് വാക്സീൻ മാറി നൽകി. ഈ മാസം 12ന് ഇടപ്പള്ളി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച കുട്ടിക്കാണ് വാക്സീൻ മാറി നൽകിയത്. പാലാരിവട്ടം സ്വദേശികളുടെ എട്ടു ദിവസം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിന് ബിസിജി കുത്തിവയ്പ്പിനു പകരം ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുശേഷം നൽകണ്ടേ കുത്തിവയ്പ്പാണ് നൽകിയത്. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് വാക്സീൻ മാറിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

വീഴ്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ കുട്ടിയെ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ കണക്കിലെടുത്ത് കുട്ടി ജനിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. രണ്ടു ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. വാക്സിനേഷനിലുണ്ടായ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി.

English Summary: 8 days old child given vaccine which was to be given after 6 weeks