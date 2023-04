ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസില്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആംആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) ദേശീയ കൺവീനറുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാള്‍. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായവരെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചെന്നും രാഷ്ട്രീയവേട്ടയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കേജ്‍രിവാള്‍ ആരോപിച്ചു. ‍ഞായറാഴ്ച ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനിരിക്കെയാണ് കേജ്‍രിവാളിന്‍റെ ആരോപണം.

‘കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു. രേഖകളും തെളിവുകളുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റായ രേഖകള്‍ കോടതിയില്‍ നല്‍കി. മനീഷ് സിസോദിയ 14 ഫോണുകള്‍ നശിപ്പിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞ ഏജന്‍സികള്‍ ഇത് സ്ഥാപിക്കാന്‍ എന്തു രേഖയാണ് ഹാജരാക്കിയത്’ – കേജ്‍രിവാള്‍ ചോദിച്ചു.

‘‘കഴിഞ്ഞ 75 വര്‍ഷത്തിനിടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയേപ്പോലെ മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയെയും വേട്ടയാടിയിട്ടില്ല. അഴിമതിക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി നിയമസഭയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ത്തന്നെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഞാനാണെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. മനീഷ് സിസോദിയയെയും എന്നെയും കേസില്‍പ്പെടുത്തുക എന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അജന്‍ഡയാണ് ഏജന്‍സികള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നത്’ – കേജ്‍രിവാള്‍ അരോപിച്ചു.

അതേസമയം, അഴിമതിയുടെ സൂത്രധാരന്‍ കേജ്‍രിവാളാണെന്നും ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണം അതാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു.

കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ക്കെതിരായ നിലപാടിന്റെ കാര്യത്തിലും കേജ്‍രിവാളിന്‍റെ ചോദ്യംചെയ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ദേശീയ–സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങള്‍ രണ്ടു തട്ടിലാണ്. കേജ്‍രിവാളാണ് അഴിമതിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവെന്ന് ഡല്‍ഹി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അനില്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു.

English Summary: Arvind Kejriwal launches blistering attack on Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate