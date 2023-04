ലോറി ബൈക്കിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലും ഇടിച്ച് തീപിടിത്തം; ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

താനൂർ (മലപ്പുറം)∙ ലോറി ബൈക്കിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലും ഇടിച്ചുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം. കൊണ്ടോട്ടി വലിയപറമ്പ് സ്വദേശി നവാസ് (25) ആണ് മരിച്ചത്. താനൂർ സ്കൂൾപടിയിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. നാട്ടുകാരും താനൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് തീയണച്ചത്.

താനൂർ ഭാഗത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ബൈക്കിൽ എതിർദിശയിൽനിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടെത്തിയ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്ക് ലോറിക്ക് അടിയിൽപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നാലെ സമീപത്തെ വൈദ്യുതിപോസ്റ്റിലും ലോറിയിടിച്ചു. ഇതോടെ ലോറിക്കടിയിൽപ്പെട്ട ബൈക്കിന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Bike rider dies in an accident in Tanur, Malappuram