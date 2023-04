ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി നേതാവിനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി നേതാവിനെ അജ്ഞാതർ വെടിവച്ചുകൊന്നു. സുരേന്ദ്ര മട്യാലയാണ് ദ്വാരകയിലെ ഓഫിസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7.30ന് ഓഫിസിൽ ബന്ധുവുമൊത്ത് ടിവി കാണുന്നതിനിടെയാണ് അജ്ഞാതരായ മുഖംമൂടി ധരിച്ച രണ്ട് പേർ എത്തി മട്യാലയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. മർദിച്ചശേഷമാണ് മട്യാലയെ വെടിവച്ചുകൊന്നത്.

സംഘത്തിൽ മൂന്നു പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രണ്ട് പേർ ഓഫിസിൽ കയറിയപ്പോൾ ഒരാൾ പുറത്ത് ബൈക്കിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയുതിർത്ത ശേഷം മൂന്നുപേരും ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയായിരിക്കും കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും ചില ആളുകളുമായി മട്യാലയ്ക്ക് വസ്തുതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ദ്വാരക ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഹർഷ വർധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് സംഘമായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

