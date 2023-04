റായ്ഗഡ്∙ മഹാരാഷ്ട്ര റായ്ഗഡിൽ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 13 മരണം. 25 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പുണെ -റായ്ഗഡ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം ഖോപോളി മേഖലയിൽ പുലർച്ചെ 4.30നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പുണെ പിംപിൾഗുരവിൽ നിന്ന് ഗോരേഗാവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ബസ്. ബസിൽ 41 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല.

English Summary: 13 dead, over 25 injured as bus falls into ditch in Raigad