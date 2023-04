കുട്ടിക്കാനം∙ ഇടുക്കി കുട്ടിക്കാനത്തിന് സമീപം വളഞ്ഞങ്ങാനത്ത് ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറിഞ്ഞ് നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്. തമിഴ്നാട്് തിരുവണ്ണാമലയില്‍ നിന്നുള്ള തീര്‍ഥാടകരുടെ വാഹനമാണ് മറിഞ്ഞത്. മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇറക്കം ഇറങ്ങിവരുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡില്‍ തന്നെ മറിയുകയായിരുന്നു. 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.‌

ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ 24 പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ നാലു പേരെ പീരുമേട് താലൂക്കാശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കി. ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.



English Summary: Eight Sabarimala pilgrims injured in accident at Idukki