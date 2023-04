ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ തിരയിൽപ്പെട്ടു; തിരുവനന്തപുരത്ത് 2 പേർ കടലിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആഴിമലയ്ക്കു സമീപം രണ്ടു പേർ കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശി രാജാത്തി(45), ബന്ധുവായ സായ് ഗോപിക (9) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കരിക്കാത്തി ബീച്ചിനോടു ചേർന്ന് നടക്കുന്നതിനിടെ ഇരുവരും തിരയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഇന്നു രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

കോവളം, വിഴിഞ്ഞം തുടങ്ങി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായി തഞ്ചാവൂരിൽനിന്ന് വന്ന സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബന്ധുക്കളായ രണ്ടു മൂന്നു കുടുംബങ്ങൾ അടങ്ങിയ സംഘമായിരുന്നു ഇത്. ഇവർ കരിക്കാത്തി ബീച്ചിനോടു ചേർന്നുള്ള റിസോർട്ടിലായിരുന്നു താമസം. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയ സമയത്ത് തിരയിലേക്കിറങ്ങിയതാണ് അപകടത്തിനു കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം.

മരിച്ച രാജാത്തി തഞ്ചാവൂരിൽ ഡോക്ടറാണ്. ഇവരുടെ ബന്ധുവാണ് മരിച്ച കുട്ടി. ഇരുവരും മുങ്ങിത്താഴുന്നതു കണ്ട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കനത്ത തിരമാല നിമിത്തം സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ലൈഫ് ഗാർഡ് ഉൾപ്പെടെ എത്തിയാണ് ഇരുവരെയും കരയ്ക്കു കയറ്റിയത്. അപ്പോഴേയ്ക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Two people drowned to death in Thiruvananthapuram