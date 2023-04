തിരുവനന്തപുരം∙ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ നയതന്ത്ര രാഷ്്്ട്രീയം മുസ്‌ലിം ഭവനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നേതൃതലത്തില്‍ ഭിന്നത. ആര്‍എസ്എസും ഇക്കാര്യത്തില്‍ എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. നേതൃതലത്തില്‍ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായതോടെ വിശദമായ കൂടിയാലോചനകൾക്കു ശേഷമേ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നാണ് വിവരം.

ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തില്‍ തുടങ്ങിവെച്ച ക്രിസ്ത്യന്‍ നയതന്ത്രം മുസ്‌ലിം വീടുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ ആലോചന. മു‌സ്‌ലിംങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുമെന്നാണു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രനും അറിയിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നേതൃതലത്തില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷമായത്. ആര്‍എസ്എസുമായി ദൃഢബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന നേതാക്കളാണ് നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തു വന്നത്. ആര്‍എസ്എസിന്‍റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇവര്‍ പരസ്യമാക്കിയത്.

ബിജെപി ആശയം അംഗീകരിച്ചെത്തുന്നവരെ സ്വീകരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും അങ്ങോട്ടു പോയുള്ള നയതന്ത്രം വേണ്ടെന്നുമാണ് ഇക്കൂട്ടര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന എ.പി.അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെയാണ് ഇക്കൂട്ടര്‍ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ക്രൈസ്തവ സഭകളില്‍ നടത്തിയ നയതന്ത്രം മുസ്‌ലിം സമുദായത്തില്‍ വിജയകരമാകില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഒപ്പമെത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ സമുദായങ്ങളെ പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇക്കാര്യം പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിനേയും സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍. സന്തോഷിനേയും അറിയിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. ഇതോടെ ഈ മാസം 21ന് മുസ്‌ലിം വീടുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ പുനരാലോചനയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary: Kerala BJP to rethink Meeting Muslims On Eid, says report