ഉറവിട മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് ഗൃഹസമ്പർക്കവുമായി സിപിഎം

പാലക്കാട്∙ പാർട്ടി, പേ‍ാഷകസംഘടനാ അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും മാലിന്യം പൊതുസ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയില്ലെന്ന തീരുമാനവുമായി, ഉറവിട മാലിന്യസംസ്കരമേഖലയിലും സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിനും ക്യാംപെയ്‌നും സിപിഎം. മാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽതന്നെ പരമാവധി നശിപ്പിക്കൂവന്ന സന്ദേശവുമായി ഒരു മാസം നീളുന്ന ഗൃഹസമ്പർക്ക നടത്താനാണ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം.

പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മാലിന്യം പരമാവധി സ്വന്തം ഇടത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. അതിനു സൗകര്യമില്ലാത്തവർ മാത്രമേ പൊതുസംവിധാനങ്ങളിൽ നൽകുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി മേയ് 2 മുതൽ 15 വരെയാണ് മുഴുവൻ നേതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അതതിടങ്ങളിൽ ജനകീയ ക്യാംപെയ്നും സമ്പർക്കവും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തകർ ബ്രാഞ്ചുതലം മുതൽ സ്ക്വാഡുകളായി തിരിഞ്ഞ് മാലിന്യം സ്ഥിരമായി കൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ശുചിയാക്കുകയും മാലിന്യകേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ കുളങ്ങൾ, തേ‍ാടുകൾ, ചാലുകൾ,എന്നിവ പരമാവധി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇവിടങ്ങളിൽ പിന്നീട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികൾ മുഖേന നിരീക്ഷണവും നടത്തും. ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി ഉറവിട മാലിന്യനിർമാജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തകർക്ക് ക്ലാസുകൾക്കും നടപടിയായി. ബ്രഹ്മപുരംമാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ നടപടികൾക്കെ‍ാപ്പം, പാർട്ടി സ്വന്തം നിലക്ക് വിഷയത്തിൽ പ്രചരണ, പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തകർതന്നെ മാലിന്യനിർമാജനത്തിൽ മാതൃകയാകണമെന്നും നേതൃത്വം നിർദ്ദശം നൽകി.

വീട്ടുമാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുകയും, അതിന് നിവൃത്തിയിലാത്തവർ മാത്രമേ അവ പൊതുസംവിധാനത്തിനുനൽകാവൂ എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് പാർട്ടിയുടെ ഗൃഹസമ്പർക്കം. ടൗണുകളിൽ ഇതിനായി കൂടുതൽ സ്ക്വാഡുകളെ നിയമിക്കും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രചാരണം നടത്തും. ജലാശയങ്ങളും നീർത്തടങ്ങളും ശുചിയാക്കാൻ മറ്റുളളവരുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാംപെയ്നിന്റെ അതത് ജില്ലകളുടെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ജില്ലാതല നേതൃയേ‍ാഗങ്ങളിൽ തയാറാക്കി. ഇതുവരെയുളള അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യസംസ്കരണകേന്ദ്രങ്ങൾ പരാജയമാണെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിവും വിലയിരുത്തുന്നു.

പാർട്ടിഅംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുളള ഉറവടമാലിന്യസംസ്കരണ പരിപാടി കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. മാലിന്യം പുറത്തുനിന്ന് എത്തിച്ച് പൊതുസ്ഥലങ്ങളി‍ൽ തള്ളുന്നവരെ നിരീക്ഷിച്ചു പിടികൂടാൻ ബ്രാഞ്ച്തലത്തിൽ ജാഗ്രതാ സംഘങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: CPM to introduce an action plan to ensure source waste management in all households