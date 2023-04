രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് കോലാറിൽ; 2019ൽ ‘മോദി പരാമർശം’ നടത്തിയ വേദിയിൽ വീണ്ടും

കോലാർ∙ എംപി സ്ഥാനം നഷ്ടമാക്കിയ പ്രസംഗം നടത്തിയ കർണാടകയിലെ കോലാറിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നെത്തും. മൂന്നുതവണ മാറ്റിവച്ച യാത്രയാണ് ഇത്. ‘ജയ് ഭാരത്’ എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് രാഹുൽ എത്തുക. 2019ൽ കോലാറിൽ വച്ചു നടന്ന യോഗത്തിൽ നടത്തിയ മോദി പരാമർശമാണ് പിന്നീട് കോടതി കയറുകയും രാഹുലിനെ എംപി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അയോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്തതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

പകൽ ബെംഗളൂരുവിലെത്തുന്ന രാഹുൽ അവിടെനിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കോലാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. വൻ പൊതുജന പങ്കാളിത്തമുള്ള റാലിയാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോലാറിലെ തമാക വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ആണ് പരിപാടി. രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ടുകൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലേക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സിദ്ധരാമയ്യ, ഡി.കെ. ശിവകുമാർ എന്നിവരുടെയും കട്ടൗട്ടുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ. പാർട്ടി, ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാഹുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരമാണിതെന്ന് കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Karnataka Polls: Rahul Gandhi to Set Foot in Kolar, Where He Made Modi Surname Remark