സുധാകരനുമായി 3 പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ബന്ധം, എനിക്കെതിരെ പറയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല: കെ.സി.ജോസഫ്

കോട്ടയം∙ ബിജെപി നീക്കത്തിനെതിരെയുള്ള തന്റെ കത്ത് സദുദ്ദേശപരമായിരുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി.ജോസഫ്. കത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ രംഗത്തെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ.സി.ജോസഫിന്റെ വിശദീകരണം. ജോസഫിന്റെ പരാമർശം അപക്വമാണെന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ തലശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മാധ്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം.

അതേസമയം, സുധാകരൻ തനിക്കെതിരെ പറയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് കെ.സി.ജോസഫ് വിശദീകരിച്ചു. സുധാകരനുമായി മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ബന്ധം തനിക്കുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി വിളിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെന്നും കെ.സി.ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി സജീവരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇല്ലാത്തത് പൊതുസമൂഹത്തില്‍ വിടവുണ്ടാക്കിയെന്നും കെ.സി.ജോസഫ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും സമീപിക്കാവുന്ന നേതാവായിരുന്നു ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: KC Joseph Responds On His Letter To KPCC President