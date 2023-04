കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുന്നയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി, ജനത്തിന് എന്തു സുരക്ഷ?: ചോദ്യവുമായി നേതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷയിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിച്ച ഗുണ്ടാനേതാവും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ ആതിഖ് അഹ്മദും സഹോദരനും വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി സംസ്ഥാനത്തെയും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും നേതാക്കൾ. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് കൊലപാതകത്തെ അപലപിച്ചു. യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ക്രമസമാധാനം തകർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിലൂടെ ആരോപിച്ചു.

‘‘യുപിയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഉയർന്നു. പൊലീസിന്റെ സംരക്ഷണവലയത്തിനുള്ളിലുള്ളയാളെ പരസ്യമായി കൊലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിന് എന്തു സുരക്ഷയാണുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതുമൂലം ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമുയർന്നു. ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ചില മനഃപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നു’’ – ഹിന്ദിയിലെ ട്വീറ്റിൽ അഖിലേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ആതിഖിന്റെ മരണത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബിജെപി എംപി സുബ്രത് പഥക് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകം നടത്തിയവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഇതു പ്രകൃതിയുടെ തീരുമാനമാണെന്ന വാദമാണ് യുപി മന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സുരേഷ് കുമാർ ഖന്നയുടേത്. ‘‘കുറ്റകൃത്യം അതിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തുമ്പോൾ... പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ തീരുമാനമാണത്’’ – എഎൻഐയോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, കൈവിലങ്ങ് ധരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ആതിഖും സഹോദരന്‍ അഷ്റഫും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജയ് ശ്രീറാം വിളികളും ഉയർന്നു. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനം തകർന്നുവെന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഇവരുടെ കൊലപാതകം. ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്’’ – എഐഎംഐഎം അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദിൻ ഉവൈസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് യുപി പൊലീസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുൻ പൊലീസ് മേധാവി ശേഷ് പോൾ വൈദ് ട്വീറ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘‘പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ക്യാമറകൾക്കു മുന്നിൽവച്ച് ആതിഖ് അഹ്മദിനെയും അഷ്റഫിനെയും കൊന്നത് ഇവരുടെ ഏതു കുറ്റകൃത്യം മറയ്ക്കാനാണ്. യുപി സർക്കാർ ഇക്കാര്യം ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കണം’’ – അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

യുപിയിൽ നടന്നത് രണ്ടു കൊലപാതകങ്ങളാണെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ നേതാവ് കപിൽ സിബൽ. ആതിഖ് അഹ്മദിന്റെയും സഹോദരന്റെയും കൊലപാതകവും നിയമവാഴ്ചയുടെ അന്ത്യവുമാണ് നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

