‘എന്ത് അനീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്?; ഷെട്ടറിനോട് ജനങ്ങൾ ക്ഷമിക്കില്ല, പോകട്ടെ’

ബെംഗളൂരു ∙ ജഗദീഷ് ഷെട്ടര്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ. മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ ജഗദീഷ് ഷെട്ടര്‍ ബിജെപി വിട്ടതു ജനം ക്ഷമിക്കില്ലെന്നു യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു. ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കായി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിക്കു കിട്ടിയ തിരിച്ചടിയാണു ഷെട്ടറുടെ രാജി.

‘‘എന്ത് അനീതിയാണു ഞങ്ങൾ ഷെട്ടറിനോടു ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിനോടു ജനം ക്ഷമിക്കില്ല. കുടുംബത്തിലെ ആരെയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കാമെന്നു ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ അംഗമാക്കാമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കാമെന്നും ഷെട്ടറിനു വാഗ്ദാനം നൽകി. എന്തിനാണു നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ പോയത്? ഞങ്ങൾ അധികാരം തന്നില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു പറയാനാകുമോ? കോൺഗ്രസിലേക്കു പോകാൻ നേരത്തേതന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോകട്ടെ..’’– യെഡിയൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കാൻ ഷെട്ടറിനോടു ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ യെഡിയൂരപ്പ, വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാർട്ടിവിട്ട ഷെട്ടർ എംഎല്‍എ സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കുന്നതായി അറിയിച്ച് സ്പീക്കർക്കു കത്തുനൽകി. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ പ്രഹ്ളാദ് ജോഷി, ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍, മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ എന്നിവര്‍ ഹുബ്ബള്ളിയിലെ വീട്ടിലെത്തി നടത്തിയ അനുനയ ശ്രമങ്ങള്‍ പാളിയതോടെയാണു ഷെട്ടർ പാർട്ടിവിട്ടത്.

സിറ്റിങ് മണ്ഡലമായ ഹുബ്ബള്ളി–ദാര്‍വാഡ് സെന്‍ട്രലില്‍ സീറ്റ് നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ വിമതനായി പത്രിക നല്‍കുമെന്നു ഷെട്ടര്‍ നേരത്തേ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം പൊളിഞ്ഞതോടെയാണു കേന്ദ്രസംഘം കർണാടകയിലെത്തിയത്. ബോംബെ കര്‍ണാടക മേഖലയില്‍ പാര്‍ട്ടിയെയും ആര്‍എസ്എസിനെയും കെട്ടിപ്പടുത്ത ഷെട്ടർ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞതു ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

