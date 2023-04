‘ആൽബർട്ടിന്റെ കുടുംബത്തിന് സഹായം ഉറപ്പാക്കും; മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും’

തിരുവനന്തപുരം ∙ സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ആലക്കോട് നെല്ലിപ്പാറ സ്വദേശി ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിന്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആൽബർട്ടിന്റെ പിതാവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

സുഡാനിലുള്ള ആൽബർട്ടിന്റെ കുടുംബം സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. തുടർനടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സുഡാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് നിർദേശം നൽകി. വിമുക്തഭടൻ കൂടിയായ ആൽബർട്ട് അഗസ്റ്റിന്റെ മരണവാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും കുടുംബത്തിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

