പുണെ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര പുണെയിലെ പിംപ്രി ചിഞ്ച്‌വാഡിൽ ഇരുമ്പ് പരസ്യബോർഡ് തകർന്നുവീണ് നാലു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേർ മരിച്ചു. മൂന്നു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



മുംബൈ-ബെംഗളൂരു ഹൈവേയിലെ പിംപ്രി ചിഞ്ച്‌വാഡിലെ സർവീസ് റോഡിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.45ഓടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. കുടുങ്ങിയ എട്ട് പേരെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി.

