ഭട്ടിൻഡ സേനാ ക്യാംപിലെ വെടിവയ്പ്പ്: ഒരു ജവാൻ പിടിയിൽ; ഉച്ചയ്ക്ക് വാർത്താസമ്മേളനം

ചണ്ഡിഗഢ്∙ ഭട്ടിൻഡ സേനാ ക്യാംപിലെ വെടിവയ്പ്പിൽ ഒരു ജവാൻ പിടിയിൽ. ഏപ്രിൽ 12ന് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ നാലു ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, അന്വേഷണ പുരോഗതി വിശദീകരിക്കാൻ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ഇന്ന് 12ന് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Read also: വന്ദേഭാരത് പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടങ്ങി; തിരുവനന്തപുരം-കോട്ടയം 2.18 മണിക്കൂറില്‍ എത്തി

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലു ജവാന്മാരെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ഞായറാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അജ്ഞാതരായ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വെടിവയ്പ്പിന്റെ ദൃക്സാക്ഷിയായ മേജർ അശുതോഷ് ശുക്ലയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ്ഐആർ ചുമത്തപ്പെട്ടത്.

Read also: കേന്ദ്രത്തിന്റെ വൻ വീഴ്ചയെന്ന് സത്യപാൽ മാലിക്; പറഞ്ഞതിൽ സത്യമെത്ര?

ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിൻഡ മിലിട്ടറി സ്റ്റേഷനിൽ വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്. വെടിവയ്പ്പിൽ നാലു സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കുർത്തയും പൈജാമയും ധരിച്ച അജ്ഞാതരായ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Read also: അമിത് ഷായുടെ പരിപാടിയില്‍ സൂര്യാഘാതമേറ്റ് 11 മരണം: സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌പോണ്‍സേഡ് ദുരന്തമെന്ന് എന്‍സിപി

ഭട്ടിൻഡ മിലിട്ടറി സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫിസർമാരുടെ മെസിനു പിന്നിലെ ബാരക്കിനു സമീപം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ 4.35നാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. വെടിവയ്പ്പിൽ ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പൊലീസ്.

English Summary: Soldier detained by Punjab Police over shooting at Bathinda military station that killed four: sources