കെഎസ്ആർടിസിയിൽ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു ബിഎംഎസ് യൂണിയൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ബിഎംഎസ് യൂണിയൻ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് അഞ്ചിനകം ശമ്പളം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പണിമുടക്കുമെന്ന് യൂണിയൻ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.



മാർച്ച് 15വരെയുള്ള ശമ്പളമാണ് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ശമ്പളം എപ്പോൾ നല്‍കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടില്ല. 84 കോടി രൂപയാണ് ഒരു മാസം ശമ്പളത്തിനായി വേണ്ടത്. 50 കോടി രൂപ സർക്കാരാണ് നൽകുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന തുക കെഎസ്ആർടിസി കണ്ടെത്തും. ശമ്പളത്തിനായി ഇനിയും പൈസ നൽകാനാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. സിപിഎം അനുകൂല സംഘടനായ കെഎസ്ആർടിഇഎ, ബിഎംഎസിന്റെ സംഘടനയായ കെഎസ്‌ടിഇഎസ്, കോൺഗ്രസ് സംഘടനയായ ടിഡിഎഫ് എന്നിവയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയിലെ അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ.

English Summary: The bms union has announced a strike at ksrtc