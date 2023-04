കണ്ണൂര്‍ എത്താന്‍‌ 7 മണിക്കൂര്‍ 10 മിനിറ്റ്; ജനശതാബ്ദിയേക്കാള്‍ 2 മണിക്കൂര്‍ 25 മിനിറ്റ് ലാഭം

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള തലസ്ഥാനത്തു നിന്നു യാത്രതിരിച്ച് ഏഴു മണിക്കൂര്‍ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ണൂരിലേക്കു കുതിച്ചെത്തി വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ പരീക്ഷണ ഒാട്ടം വിജയകരം. ഇതേ റൂട്ടിലെ വേഗമേറിയ ട്രെയിനായ ജനശതാബ്ദിയേക്കാള്‍ 2 മണിക്കൂര്‍ 25 മിനിറ്റ് സമയ നേട്ടത്തോടെയാണ് വന്ദേഭാരത് എത്തിയത്. കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന്് 9.20 ന് തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിയെത്താനുള്ള പരീക്ഷണ ഒാട്ടം കൂടി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും ട്രെയിനിന്റെ ടൈം ടേബിൾ സംബന്ധിച്ച് റെയില്‍വേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.

വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പരീക്ഷണ ഓട്ടം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: ആറ്റ്‌ലി ഫെർണാണ്ടസ് ∙ മനോരമ

തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാം നമ്പര്‍ പ്ളാറ്റ്ഫോമില്‍നിന്ന് കൃത്യം 5.10 ന് വന്ദേഭാരത് യാത്ര തുടങ്ങി. ട്രെയിനിന്റെ വേഗവും ട്രാക്കുകളുടെ ക്ഷമതയും ഉള്‍പ്പെടെ നിരീക്ഷിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊല്ലത്തെത്തിയത് 5.59ന്. 49 മിനിറ്റ് സമയം. കോട്ടയം തൊട്ടത് 7.27ന്, 2 മണിക്കൂര്‍ 17 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുളളിലാണ് കോട്ടയം കടന്നത്. എറണാകുളം എത്താന്‍ 3 മണിക്കൂര്‍ 18 മിനിറ്റും കോഴിക്കോട് കടക്കാന്‍ ആറു മണിക്കൂര്‍ എട്ട് മിനിറ്റുമാണ് വേണ്ടി വന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂര്‍ റൂട്ടിലോടുന്ന ജനശതാബ്ദിക്ക് കോട്ടയമെത്താന്‍ 2 മണിക്കൂര്‍ 45 മിനിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. എറണാകുളമെത്താന്‍ 4 മണിക്കൂര്‍ 10 മിനിറ്റും കോഴിക്കോട് എത്താന്‍ 7 മണിക്കൂര്‍ 50 മിനിറ്റും വേണം.

ട്രയൽ റൺ നടത്തിയ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ഹരിലാൽ ∙ മനോരമ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എടക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ചിത്രം: ധനേഷ് അശോകൻ ∙ മനോരമ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എടക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ചിത്രം: ധനേഷ് അശോകൻ ∙ മനോരമ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എടക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ചിത്രം: ധനേഷ് അശോകൻ ∙ മനോരമ

