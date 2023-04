‘ഷിൻഡെയ്ക്ക് പകരമായി അജിത് പവാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും’; മുറുകുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ

മുംബൈ ∙ എൻസിപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് അജിത് പവാർ ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേർന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രണ്ടു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വഞ്ചിത് ബഹുജന്‍ അഘാഡി നേതാവ് പ്രകാശ് അംബേദ്കര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്ക് പകരമായി അജിത് പവാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നത്.



അജിത് പവാറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബിജെപി അത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയതായി ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ‘സാമ്ന’യിലെ പ്രതിവാര കോളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ‘എൻസിപി, ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ല. എന്നാൽ, കുടുംബത്തില്‍നിന്ന് ആരെങ്കിലും മറിച്ചൊരു ആഗ്രഹത്തിന് മുതിര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കില്ല’ എന്നു എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ ഏപ്രിൽ 11ന് ഉദ്ധവിനോട് പറഞ്ഞതായി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറയുന്നു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മുംബൈ സന്ദർശനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. എന്നാൽ, അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നത് അജിത് പവാർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാവികാസ് അഘാഡി (എംവിഎ) സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ മത്സരിച്ച 16 എംഎൽഎമാരെ അയോഗ്യരാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് നീക്കങ്ങൾ.

16 വിമത ശിവസേന എംഎൽഎമാരുടെ അയോഗ്യതയ്‌ക്ക് അനുകൂലമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നാൽ അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി എംഎൽഎമാരിൽ ഒരു വിഭാഗം ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്ന് കുറച്ചുകാലമായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

