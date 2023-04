‘പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രധാനഘടകം’: താരമായി പ്രവേഷ് ചൗള

ലക്നൗ ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ താരമായി മൂന്നടി ഉയരമുള്ള പ്രവേഷ് ചൗള. മൊറാദാബാദ് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന പ്രവേഷ് ചൗളയുടെ പൊക്കമാണ് വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയിലെ സംസാര വിഷയം.



21–ാം വാര്‍ഡില്‍ നിന്നാണ് പ്രവേഷ് ചൗള ജനവിധി തേടുന്നത്. മൂന്നടി എട്ടിഞ്ചുകാരനായ പ്രവേഷ് സ്വതന്ത്രനായി നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചതു മുതല്‍ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിലാണ്. കുഞ്ഞുചുവടുകള്‍ വച്ചെത്തുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ആവേശത്തോടെയാണ് വോട്ടര്‍മാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

പൊക്കമില്ലായ്മയാണ് തന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമെന്ന് പ്രവേഷ് ചൗള പറയുന്നു. അവഗണിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദമാകാന്‍ വേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍‌പ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗുരുദ്വാരയില്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചശേഷമാണ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.

മേയ് 4, 11 തീയതികളിലായി രണ്ടു ഘട്ടമായാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ്. മേയ് 13 നാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

