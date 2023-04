കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും യോഗിക്കും നൽകണം; മുദ്രവച്ച കവറിൽ അതീഖിന്റെ രഹസ്യ കത്ത്

ലക്നൗ∙ താൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിനും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനും നൽകാൻ ഗുണ്ടാ നേതാവും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മുൻ എംപിയുമായ അതീഖ് അഹമ്മദ് കത്തു തയാറാക്കി വച്ചിരുന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ. മുദ്രവച്ച കവറിലുള്ള ഈ കത്ത് തന്റെ കൈവശമല്ലെന്നും അഭിഭാഷകനായ വിജയ് മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി. ഈ കത്ത് ഇവർക്ക് അയയ്ക്കുന്നതും താനായിരിക്കില്ല. അജ്ഞാതനായ മറ്റൊരാളുടെ കൈവശമാണ് ഈ കത്തുള്ളത്. അയാൾ കത്ത് ഇവർക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തെന്നും അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ആ കത്തിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ താൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ, മുദ്രവച്ച കവറിലുള്ള ആ കത്ത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും ഉത്തർ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അയയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു’ – അഭിഭാഷകൻ വിശദീകരിച്ചു.

അതീഖ് അഹമ്മദിനെയും സഹോദരൻ അഷ്റഫ് അഹമ്മദിനെയും ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കി കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കുറിച്ച് ഈ കത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് അഷറഫ് തന്നോടു പറഞ്ഞതായി അഭിഭാഷകൻ നേരത്തെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ്, ഈ കത്ത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അയച്ചെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ.

‘‘ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കി അതീഖ് അഹമ്മദിനെയും അഷ്റഫിനെയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഷ്റഫിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രയാഗ്‌രാജിൽ നിന്ന് ബയ്റേലിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. ആരാണ് ആ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, എനിക്കും അപകടം പിണഞ്ഞേക്കാമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ആ പേരു വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല’ – മിശ്ര പറഞ്ഞു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലും നൽകാനായി മുദ്രവച്ച കവറിൽ കത്തുകൾ തയാറാക്കിയതായി അഷ്റഫ് സൂചിപ്പിച്ചെന്നും മിശ്ര വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനു നൽകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: 'If murdered…': Atiq Ahmad's mystery letter sent to Yogi Adityanath, CJI Chandrachud