മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ യുവതി മരിച്ച കേസ് മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിമിനല്‍ ഇന്‍വസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍‌ട്ട്മെന്‍റ് (സിഐഡി) അന്വേഷിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിഗ്ഡിയിൽ വച്ച് പതിനാലുകാരിയെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് 29 വയസ്സുകാരിയായ യുവതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.



വീട്ടില്‍നിന്നു ഗോവയിലെ ബന്ധുവിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് പതിനാലുകാരിയെ കാണാതായത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 12ന് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് നിഗ്ഡി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അഹമ്മദ്നഗറില്‍ സംശയാസ്പ്ദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു യുവതിയെയും കുട്ടിയെയും കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവിടത്തെ ശിശു വികസന കമ്മിറ്റിയില്‍പ്പെട്ടവരാണ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ശുചിമുറിയില്‍ പോയ യുവതിയെ പിന്നീട് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എന്തങ്കിലും അറിയാവുന്നത് യുവതിക്ക് മാത്രമാണ്.

സംഭവത്തിന്‍റെ അന്വേഷണ ചുമതല സിഐഡി ഏറ്റെടുത്തതായി മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികളുടെയും കുറ്റാരോപിതരുടെയും മരണങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത് സിഐഡിയാണ്.

English Summary: CID to probe death of Goa woman in police custody